Pestro na Gorenjskem: 49-letnica divjala pa trčila trgovino, 31-letnik se je prevrnil na streho

Radovljiški policisti so bili v četrtek okoli 8. ure zjutraj obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 49-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčila v eno izmed trgovin. Nastala je materialna škoda na steklenem delu trgovine in avtomobilu. Policisti zanjo vodijo prekrškovni postopek.

Tržiški policisti so v soboto nekaj pred 10.30 na cestni relaciji Golnik-Senično obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 31-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in se z avtomobilom prevrnil na streho. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.