Pešci na udaru! Vidljivost slaba, ceste spolzke

Z različnih policijskih uprav so tudi včeraj prihajala poročila o prometnih nesrečah, v katerih so bili v sredo poškodovani najbolj ranljivi udeleženci v prometu – pešci. Tako so jih denimo iz novomeške bolnišnice dopoldne obvestili, da oskrbujejo peško, ki se je poškodovala v prometni nesreči na območju Šentruperta. Izkazalo se je, da je tam ob 6.20 mladoletna peška na prehodu prečkala cesto, vanjo pa je trčila voznica avta znamke Audi temne barve. »Voznica je peški ponudila pomoč, a jo je ta zavrnila, potem pa odpeljala. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo,« sporočajo s PU Novo mesto.

Na Ptuju je voznik osebnega avtomobila na prehodu trčil v dva pešca. Oba sta se lažje poškodovala in so ju z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo. Dodajajo, da je poleg tega voznica osebnega avtomobila na Studencih v Mariboru trčila v kolesarko, ki je bila lažje poškodovana.

Pazite nanje. FOTO: Getty Images

Kranjski policisti pa so okoli 18.30 odhiteli na kraj nesreče, ki se je zgodila na Gregorčičevi cesti v Kranju. Tam je 36-letni voznik na delu ceste, kjer je v nadaljevanju promet omejen s potopnim količkom, med premikom z avtom trčil v peško, ta je padla na tla in se poškodovala. Zdravstveno osebje jo je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Na teren pa so kranjski policisti odšli tudi včeraj nekaj čez 7. uro. 30-letni voznik je namreč v peško trčil na prehodu za pešce na Koroški cesti. Tudi zanjo so poskrbeli reševalci, bila je lažje poškodovana.

»Jutranje in večerne temperature so nizke, cestne površine lahko spolzke, mokre ali poledenele, vidljivost pa je zaradi vremenskih razmer lahko slabša,« opozarjajo na PU Kranj, zato seveda svetujejo previdnost in strpnost.