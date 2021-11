Pes skočil iz avta in jo ugriznil

Ali veste, kaj je mumetnost?

Dandanes vse stremi k inovativnosti in napredku. Tudi umetnost. Iščejo se novi načini, kje najti objekte umetniških del. Pet slovenskih umetnikov je navdihnila hoja krav. Linije, ki jih vsakdan prehodijo, so prenesli na platno in jih z vso svobodo preoblikovali. Kaj je iz tega nastalo, si lahko ogledamo na razstavi Mumetnost.