Panika sredi mesta: zagorelo je v osmem nadstropju (FOTO)

Nekaj po 18. uri je v centru prestolnice zavlada prava panika. Zagorelo je v osmem nadstropju stolpnice na Taboru. Na kraj je prišlo več policijskih patrulj in gasilcev ljubljanske gasilske brigade.

Zagorelo je v osmem nadstropju. FOTO: P. Pa.

Vodja intervencije nam je razkril, da je prišlo do požara v osmem nadstropju. Zakaj je zagorelo, še ni znano, je pa bil požar kmalu po prihodu gasilcev ze pod kontrolo. Povedal je še, da so požar pred njihovim prihodom začeli gasiti s prahom. Trenutno prezračujejo objekt od osmega do 12. nadstropja.

Ker je prišlo do požara tako visoko, je bilo na kraju kar pet gasilskih vozil in več policijskih patrulj, ki bi, če bi bilo to potrebno, evakuirali stanovalce.