Alja Brglez, med letoma 2012 in 2022 vodja kabineta takratnega predsednika države Boruta Pahorja, zdaj njegova svetovalka v Zavodu Prijatelji Zahodnega Balkana, pa tudi članica ekipe Platforme sodelovanja, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar, se očitno izmika sodišču. Tako je prepričan odvetnik Črt Šatej, pooblaščenec oškodovancev, ki naj bi jih za 167.000 evrov že med letoma 2007 in 2009 oškodovala Brglezova. »Pozivam sodišče, da uporabi vse ukrepe, ki so mu na razpolago, da se obtoženi vroči vabilo za prihod na sodišče. Pri ravnanju obdolžene gre za očitno izmikanje v želji zavlačevanja post...