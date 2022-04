Vera padla z balkona in umrla

Prvega marca je minilo tri leta in tri mesece, odkar se je v Kopru zgodila huda nesreča. Bila je sobota, 1. decembra 2018, ko je 87-letna Vera Topalov čistila stanovanje.

»Stepala je blazine, tudi stekla oken in vrat je pomivala ob sobotah ali nedeljah,« so nam takrat povedali stanovalci, ki so dolgoletno rutino svoje sosede dobro poznali. Najverjetneje je čistila steklo oziroma vrata francoskega balkona, pri tem pa očitno ni vedela oziroma videla, da so delavci, ki so v tem času barvali fasado bloka, demontirali varovalno ograjo. Ko so v njeno stanovanje vstopili policisti, je bila ena polovica balkonskih vrat odprta, druga zaprta, smo izvedeli.

Blok je po Verini smrti dobil svetlejšo barvo fasade. FOTO: Moni Černe

Vitalna in izjemno čila starostnica, ki je zase skrbela sama, je z balkona svojega stanovanja, kjer je v drugem nadstropju na Ulici Istrskega odreda 2 živela sama, padla skozi luknjo med delovnim odrom in balkonom, veliko najmanj 50 krat 70 centimetrov, ki je nastala po odstranitvi balkonske police. Udarila je ob železno konstrukcijo, padla na delovni oder in nazadnje na tla.»

Imela je hude poškodbe glave, zlomljena tri vretenca, tri rebra, predrta pljuča in zlomljen kolk.

Najmanj deset metrov globoko z bloka, ki ima štiri nadstropja in je po uradnih podatkih visok 16 metrov. Zjutraj jo je neodzivno in hudo poškodovano našel delavec. Odpeljali so jo v izolsko bolnišnico, poškodbe, ki jih je utrpela, so bile zares hude. Po nesreči so jo zdravniki dali v umetno komo, imela je hude poškodbe glave, zlomljena tri vretenca, tri rebra, predrta pljuča in zlomljen kolk. Vera Topalov je žal umrla 18 dni pozneje.

Osem let zapora

Najmanj dva lastnika stanovanja, ki imata identičen balkon, naj bi policistom povedala, da nista vedela, da so ograje odstranili. Ustno ali pisno, da jih delavci oziroma podjetje, odgovorno za dela, o tem ni obvestilo. Sami smo se prepričali, da v notranjosti bloka, kjer so bila na oglasni deski sicer izobešena obvestila o delih, ki se izvajajo na bloku, zgrajenem leta 1972, obvestila, da bodo odstranili varovalne ograje, ni bilo videti nikjer.

Zaradi domnevnega kaznivega dejanja so pristojni ovadili dve osebi, med njima lastnika gradbenega podjetja Admirja Makića. Makić je na naše vprašanje, ali se počutijo odgovorne za nesrečo, takrat odgovoril: »To v vsakem primeru. Kdo se ne bi počutil, vsi, ki so tam, se morajo počutiti odgovorne za ta dogodek.« Podjetje je za izvedbo del sicer najel upravitelj stavbe Dom Koper. A preiskava nesrečnega dogodka traja že več kot tri leta po dogodku.

18 dni po nesreči je umrla.

»V obravnavani zadevi je še v teku preiskava zoper dva osumljenca, in sicer zaradi očitanega jima kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti po četrtem v zvezi z drugim in prvim odstavkom 315. člena kazenskega zakonika. Obtožnica torej še ni vložena,« nam je pred dnevi odgovorila predsednica koprskega okrožnega sodišča, mag. Samanta Nusdorfer. Predvidena kazen je do osem let zapora.

Na tem mestu so jo našli.