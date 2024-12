Mlade balerine pred nastopom ostale brez oblek, tatovi izropali društvo (FOTO)

Glavna kostumografinja Baletnega društva postojna Alenka Požar je na facebooku zapisala, da so bili priča kraji njihovih kostumov.

»Po 19 letih delovanja, truda in vlaganja v opremo in kostume za nastope naših članov, smo se srečali z dejanjem, za katerega nimamo besed. Iz naših prostorov je bila odtujena večja količina kostumov in dresov,« je razočarano zapisala Požarjeva.

Ne more verjeti, da je »komu je tako malo mar, da se leta in leta trudimo, nadgrajujemo naše zaloge, prešivamo stare obleke, posodabljamo in menjujemo stare kostume za nove,« pravi in se sprašuje »od kod taka nevoščljivost, objestnost?«

FOTO: Zaslonski posnetek

V decembrskem času jih čaka velik nastop deklic, ki pa so zdaj ostale brez svojih dresov. »Deklice občudijejo svoje kostume, lepo pisane, posute z bleščicami in svilenimi pentljami. Mi pa razočarano gledamo v omare, ki so se 'čudežno' izpraznile,« pravi.

Kostumografinja tatu poziva, naj ukradeno nemudoma vrne. »Ne bomo vprašali zakaj in kako, samo prosim, vrni. Vrni tisto, kar je naše, kar ustvarjamo leta in leta,« je zapisala.

Seznam ukradenih kostumov je, kot kaže, dolg. »Popis še poteka, slike bomo še dodajali,« je zapisala Požarjeva, ki prosi za delitev objave, da jo bo videlo čim več ljudi.