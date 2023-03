Oživljali voznika, a je bilo prepozno

Zgodaj zjutraj so v Velenju na pomoč poklicali reševalce. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so ob 5.20 na Vodnikovi cesti v Velenju reševalci oživljali voznika, ki je z osebnim vozilom zapeljal s cestišča, a žal oživljanje ni bilo uspešno. Gasilci PGE Velenje so zavarovali kraj dogodka, so še zapisali.