Otroke prevažal brez vozniškega dovoljenja

Na Koroškem so policisti v včerajšnjem jutranjem nadzoru prometa kontrolirali voznike organiziranih prevozov otrok v šolo. Ustavili so tudi voznika kombiniranega vozila, ki je v šolo peljal tri osnovnošolce.



Kot pojasnjujejo na celjski policijski upravi, so pri kontroli listin ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja ter da vozilo ni bilo tehnično brezhibno. »Prav tako voznik s prevoznikom ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma ustreznih listin za prevoz šolskih otrok.«

Policija je izvedla več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo šolarji.

Vozniku so zato vozilo zasegli. Zoper njega sledi obdolžilni predlog na sodišče, prav tako sledi hitri postopek z izdajo odločbe zoper pravno in odgovorno osebo, za katero je voznik prevažal otroke. »O kršitvah bomo obvestili tudi osnovno šolo in pristojni inšpektorat za delo,« sporočajo s celjske policijske uprave in dodajajo, da je bilo za prevoz učencev v šolo ustrezno poskrbljeno.

Med 29. avgustom in današnjim dnem je policija izvedla več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se prevažajo otroci v šolo. V okolici šol so pod drobnogled vzeli predvsem, ali vozniki vozijo prehitro, ter preverjali, ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa, ali so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni, ter ali otroci pri vožnji uporabljajo čelado ter ali starši pri njihovem prevozu (pravilno) uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme.