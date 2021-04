V nedeljo okoli 16. ure je na Župančičevi ulici v Ljubljani prišlo do prometne nesreče. Mlajši otrok je med parkiranimi vozili nenadoma stekel na cesto, ko je po njej pravilno pripeljala voznica osebnega vozila. Otrok se je v nesreči lažje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Skrbnikom otroka bo izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: