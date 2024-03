Otrok nepravilno prečkal cesto, vanj trčil tovornjak

Včeraj okoli 15. ure se je v Mostah pri Komendi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in otrok.

Kot sporočajo s PU Ljubljana, se je po do zdaj zbranih obvestilih prometna nesreča zgodila, ker je otrok nepravilno prečkal cesto. V trčenju se je lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek v smeri opustitve dolžnega nadzorstva staršev nad otrokom.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je sicer ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 550 klicev, od tega 185 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 66 nanašalo na kriminaliteto, 50 na javni red in mir ter 59 na prometno varnost.

Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali rop, drzno tatvino, 21 tatvin, 8 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 7 primerov poškodovanja tuje stvari.

Obravnavali so 14 prometnih nesreč z materialno škodo in 4 z lažjimi telesnimi poškodbami. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 10-krat na javnem kraju in dvakrat v zasebnem prostoru.