Otroci med igro v kamnolomu našli poln nahrbtnik. Takoj so poklicali policijo, to je bilo v njem

V ponedeljek so otroci pri igri v enem od kamnolomov v okolici Postojne našli nahrbtnik, v katerem je bila večja količina tablet. Policisti v poročilu PU Koper pišejo, da glede na vsebovano snov sodijo med prepovedane droge.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s PU Koper.