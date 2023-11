Oropali bencinski servis v Mariboru. Policija prosi za pomoč

Danes, okrog 18.15 uri, je bil mariborski Operativno komunikacijski center obveščen o kaznivem dejanju ropa v prostorih bencinskega servisa na Čufarjevi cesti v Mariboru.

Moški je vstopil do prodajnega pulta bencinskega servisa ter tam zaposleni osebi zagrozil, naj mu izroči denar. Po prvih zbranih obvestilih je odtujil in si protipravno prilastil gotovino. Po dejanju je kraj zapustil in peš zbežal v smeri Greenwiške ceste.

Po doslej zbranih informacijah je osumljenec suhe postave, visok približno 180 oz. 190 cm, oblečen v črno bundo, sive jeans hlače, ki so na kolenih raztrgane. Obute je bil v gležnarje. Na glavi je imel zeleno kapuco, obraz pa prekrit s črno masko. Osumljenec je govoril polomljeno slovenščino.

Vse, ki bi imeli koristne informacije o izvršenem kaznivem dejanju, prosijo, da pokličejo interventno številko Policije 113.