Ojoj, zagorela hiša muzeja na prostem, škode je za več tisoč evrov

V nedeljo, 29. decembra, nekaj po 17. uri, so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o požaru, kjer je na območju Kamnika zagorela nenaseljena hiša muzeja na prostem. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po prvih podatkih naj zaradi do sedaj neznanega vzroka zagorelo v notranjosti lesenega objekta, ki je pogorel v celoti. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Policisti o vseh okoliščinah požara še zbirajo obvestila in vodijo kriminalistično-forenzično preiskavo. O vseh ugotovitvah bo obveščen pristojno državno tožilstvo.