Ojoj, kaj je v Ljubljani naredil starejši gospe, in to sredi belega dne

S PU Ljubljana sporočajo, da so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o drzni tatvini na Chengdujski cesti v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani moški pritekel do starejše oškodovanke in ji iz rok strgal denarnico, nato pa zbežal v smeri stanovanjskih blokov na Rusjanovem trgu. Oškodovanka pri tem ni bila poškodovana.

Opis neznanca

Osumljeni je visok okoli 170 cm, suhe postave, imel je temno budno s kapuco. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

Preteklih 24 ur

V preteklih 24 urah je ljubljanski OKC prejel 545 klicev, 188 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 55 nanašalo na kriminaliteto, 38 na javni red in mir, 68 pa na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali drzno tatvino, 12 tatvin, 5 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu) in 5 primerov poškodovanja tuje stvari. Policisti so obravnavali še primer nasilništva.