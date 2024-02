Ogoljufal jih je za 85 tisočakov

Minule dni so imeli štajerski možje v modrem nekaj uspeha v boju zoper premoženjsko kriminaliteto, so pa samo v Mariboru v dveh dneh obravnavali še tri rope. Zato pa je za zapahi končal mlad, a očitno nevaren goljuf.

V sredo so namreč kriminalisti SKP PU Maribor k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru s kazensko ovadbo privedli 23-letnika z območja Celja, ki je utemeljeno osumljen, da je med 31. januarjem in 19. februarjem letos storil osem kaznivih dejanj goljufije in en poskus tega kaznivega dejanja. Z njimi si je pridobil za 85.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Omenjeni se je okoristil z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin, tako da je oškodovano gospodarsko družbo, ki se na območju mesta Maribor ukvarja s prodajo pnevmatik, zavedel, da mu je v devetih primerih izročila avtomobilske pnevmatike, on pa jih ni plačal. Pnevmatike je naročeval po spletu v imenu različnih in dejanskih pravnih oseb, katerih imena je zlorabil, plačila pa je prikazoval z lažnimi oziroma ponarejenimi potrdili o spletnem bančnem plačilu, z namišljenimi in neobstoječimi transakcijskimi računi. To sta v zadnjem primeru, 19. februarja, posumila zaposlena pri oškodovani gospodarski družbi in o tem obvestila policijo, tako da je dejanje ostalo pri poskusu. »Pri izvršitvi omenjenega kaznivega dejanja smo identificirali osumljenčevega sostorilca, 27-letnega moškega, prav tako iz okolice Celja, zoper katerega smo prav tako podali kazensko ovadbo. Privedeni 23-letni osumljenec je specialni povratnik kaznivih dejanj goljufije, zaradi katerih je bil že večkrat pravnomočno obsojen. Za navedeno kaznivo dejanje goljufije je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let. Za poskus tega kaznivega dejanja se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje,« je poudarila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor.