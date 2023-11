Ognjeni zublji uničili hišo, nastalo za 60.000 evrov škode

V nedeljo nekaj po 12.30 so bili novomeški policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Boštanju. Požar so gasilci omejili in pogasili, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 60.000 evrov premoženjske škode.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi zagorelo pregreto olje v ponvi na plinskem štedilniku, ogenj pa se je razširil na ostrešje hiše.

Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.