Ogenj zagorel, lastnik izgubil zavest

V soboto okoli 17. ure so policisti PP Slovenska Bistrica opravili ogled požarišča na območju Slovenske Bistrice. PU Maribor poroča, da je lastnik na kompostnik odvrgel pepel iz peči, med katerim so bili še tleči delci. »Požar je poskušal lastnik sam pogasiti, vendar je zaradi slabosti izgubil zavest in bil zaradi tega z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor.« Njegovo življenje ni ogroženo. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev se ogenj s kompostnika k sreči ni razširil na bližnji gozd.

Policisti bodo zoper lastnika zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.