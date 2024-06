Ogenj v tovarni je gasilo 58 gasilcev, ostajajo na požarni straži (FOTO, VIDEO)

V tovarni Tanin Sevnica je danes okoli 17. ure zagorelo ostrešje silosa. Na terenu je sodelovalo 58 gasilcev iz petih gasilskih enot, ki so požar pogasili. V požaru ni bil nihče poškodovan, prav tako požar ni predstavljal nevarnosti za okolje. Vzrok požara bodo preiskovali v naslednjih dneh, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito v občini Sevnica Borut Simončič je sporočil, da je v tovarni prišlo do vžiga neke vrste lesnega prahu, v podjetju se namreč ukvarjajo s predelavo hrane za živali.

Več informacij sledi

Takoj zatem so aktivirali prostovoljne gasilske enote Sevnica, Boštanj, Tržišče, Loka in poklicna gasilska enota Krško, ki so požar pogasili.

V akciji je sodelovalo 58 gasilcev z 10 vozili in petimi cisternami, na prizorišču pa bo ostala požarna straža, je povedal Simončič.

Policisti so sporočili, da so območje, kjer se je zgodil požar zavarovali, več informacij o nastanku požara pa bodo imeli v naslednjih dneh.