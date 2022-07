Ogenj uničil domačijo ambasadorja cvička (FOTO)

V petek zvečer v Mirnski dolini ni bilo miru. Zavijanje gasilskih siren se je začelo nekaj pred sedmo, nadaljevalo pa pozno v noč. Tulilo je po celotni dolini, od Boštanja pa tja do Šentruperta. Hitro se je razvedelo, da je zagorelo v Gabrju na domačiji 59-letnega Petra Camloha, daleč naokoli enega največjih kmetov.

9 članov družine je ostalo brez strehe nad glavo.



»Ob 18.50 je v Gabrju, občina Sevnica, gorel hlev, ogenj pa se je nato razširil še na stanovanjsko hišo in oba objekta uničil. Požar je bil ob prihodu gasilcev PGD Šentjanž, Tržišče, Sevnica, Krmelj, Poklek, Boštanj, Mokronog in Šentrupert že močno razširjen na oba objekta. Gasilci so požar lokalizirali, preprečili širjenje in ga pogasili, s pomočjo delovnega stroja so razkrili in podrli streho hleva, razmetali seno ter s termovizijsko kamero pregledali območje. Osem oseb se je nadihalo dima, oskrbeli so jih reševalci NMP Sevnica, dve so prepeljali v SB Novo mesto. Obveščen je bil tudi dežurni veterinar za oskrbo poškodovanih živali. V požaru ni bilo poginulih živali,« so zapisali na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Kar osem gasilskih društev je prihitelo na pomoč v petek zvečer. FOTO: PGD Tržišče

Kot bi polil z bencinom

Prvi so že slabih 10 minut po prijavi prihiteli pomagat gasilci iz PGD Boštanj. Hitro je bilo jasno, da gre za velik požar in da je bitka za hlev izgubljena, zato so vse sile usmerili v reševanje hiše, medtem ko so domači hiteli reševat živino in stroje. Pri Camlohovih je bil petek sicer rezerviran za spravljanje sena.

Pomagajmo pogorelcem Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati družini iz Gabrja, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom »za Camlohove«, sklicna številka 7252. Odslej lahko pomagate tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

»Zmetavali smo gor suho travo, pa se je pri puhalniku nekaj zamašilo. Hotel sem nekaj premakniti, umakniti. Prišlo je do trenja, nastala je iskra, potem še ena, iz nje ogenj ... Sin je bil na traktorju, zadaj je bil parkiran transportni traktor. Ko sem poskušal rešiti pri puhalniku, sem takoj videl, da gori. Potem je ogenj potegnilo navzgor, kjer je bila trava suha kot poper, potem pa je zagorelo kot bakla. Kot bi polil z bencinom,« gospodar Peter Camloh opiše trenutke groze, ko je opazoval, kako ogenj golta vse, za kar so trdo garali. »V tem hlevu smo imeli 30 prašičev, dva konja, spodaj so bili še trije konji, pa vsaj 15 telet ... Vesel sem, ker nam je uspelo vse rešiti, hvala bogu! Da ne bi imel tistega slabega občutka, da je nekdo ostal v ognju.«

V hiši ni mogoče bivati. FOTO: Drago Perko

Petru je pogorela rojstna domačija, tu je preživel otroštvo in se je zapisal zemlji. Sprva je imel službo, potem jo je pustil in začel obdelovati zemljo. »Hišo so starši zgradili leta 1955, leta 2008 smo jo obnovili in razširili, pred leti smo zamenjali še streho,« pove ob pogledu na pogorišče, ki si ga je ogledal skupaj s forenziki. »Jasno je, zgornji del hiše je povsem uničen, za srednji del bomo še videli, je pa precej namočen od vode.«

Hvaležen je vsem gasilcem. »Sedem ali osem društev je prišlo, borili so se, polivali in varovali hišo.« Gasilci iz PGD Boštanj so ostali na straži do jutra, sredi noči pa sta se z morja vrnila tudi Petrova sestra Slavica in njen mož Janez, ki je s svojim podjetjem AGM Pungerčar in mehanizacijo nemudoma priskočil na pomoč. Zjutraj je kontejner za pospravljanje pripeljala sevniška Komunala, zbrali so se prijatelji in pomagali pospraviti pogorišče.

Hlev je uničen, živino so k sreči rešili. FOTO: PGD Tržišče

Tik pred poroko

Kmetija je velika okoli 25 hektarov, Peter Camloh, zapisan govedoreji, se je izšolal na srednji kmetijski šoli Grm v Novem mestu in višji agronomski šoli v Mariboru. Njegova pot je izjemna: od predsednika Govedorejskega društva do člana sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in predsednika Kmečke zadruge Sevnica, bil je tudi predsednik Društva salamarjev Sevnica, ustanovil je zadrugo Vesela dolina, ki združuje sedem malkovških vinogradnikov, ki tržijo cviček z Malkovca po vsej Sloveniji, nekaj pa tudi zdomcem v Nemčiji. Je tudi gonilna sila pri gradnji vinogradniškega doma na Malkovcu, letos so ga na tednu cvička v Novem mestu imenovali za ambasadorja cvička, kar ne preseneča, saj je velik zagovornik mnenja, da je cviček vino, ki spada k suhim mesninam. Pevec v pevskem zboru je znan po svoji dobrodušnosti in neposrednosti. Prav tako nas je pozdravil tudi v soboto zjutraj, ko smo prišli k hiši.

Camlohovi so 23. julija doma načrtovali veliko poroko sina Vida.

Prijatelji in znanci so takoj v soboto pljunili v roke. FOTO: PGD Tržišče

»Lahko kaj ponudimo?« je vprašal po neprespani noči in z jasnim spoznanjem, da jim je pogorelo vse, škoda pa je ogromna, tja do pol milijona evrov, so neuradne ocene. Zavarovano so imeli, toda devet članov družine je ostalo brez strehe nad glavo. Uničeni so pridelek, salame ... Ker je vse pogorelo, lep čas tudi ne bodo mogli ustvarjati dohodka. Na srečo imajo še en hlev, da so tja spravili vso živino.

Hišo so pred leti obnovili. FOTO: Drago Perko

Del družine Camloh je prespal pri sorodnikih na Malkovcu, drugi del pri sosedih. Ob Petru in ženi Ani so pri hiši štirje marljivi in pridni otroci: Eva, Mina, Ana in Vid, vsem štirim sta omogočila študij. Peter je ponosen še na vnuka Timoteja in Florjana, ki sta pri hiši in skrbita za veselje. Upoštevaje še Evinega partnerja jih je pod streho živelo devet, v kratkem pa bi se jim morala pridružiti še nevesta, kajti 23. julija so načrtovali veliko poroko sina Vida. Oče Peter kljub katastrofi verjame, da bodo to nekako izpeljali. Tudi zaradi dobrosrčnih prijateljev in vseh drugih, ki bi radi pomagali. »Hvala vsem, ki bi nam radi pomagali. Res hvala!« pravi Peter.

V tem hipu potrebujejo vse, saj so ostali brez vsega. Prve zbiralne akcije so stekle že v nedeljo. Tržiški župnik Jože Kohek je pri maši ob 9.30 namenil nabirko za družino Camloh. »Bog vas blagoslovi za vse darove,« je zapisal ob pozivu na facebooku. Sinoči je v Tržišču v organizaciji Društva podeželske mladine Tržišče potekal tradicionalni kmečki praznik s kmečkimi igrami. Mladinci so se hitro organizirali in zbirali denar za družino. Na pomoč je prišel tudi vodoinštalater iz Boštanja. In na pomoč, dragi bralci in bralke, ste vabljeni tudi vi.