Odvzeli so mu prostost: pijan uporabil celo nož

Policiste PP Črnomelj so v noči na sredo poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Črnomlju, ker je pijan 35-letnik s kričanjem motil javni red in mir in z nožem poškodoval vrata. Niti po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.