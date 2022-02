Odvisnik cepljen 23-krat

Posameznik, v šibkem socialnem položaju, se je v zameno za nizko plačilo petkrat cepil v imenu drugih štirih ljudi, da bi ti pridobili covidno potrdilo. Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da se je prvoosumljeni v dveh mesecih v različnih terminih na cepilnem mestu v Kranju identificiral v imenu preostalih štirih in se cepil v njihovem imenu z namenom pridobiti covidno potrdilo.

V imenu treh je do prijetja kriminalistov prejel en odmerek cepiva, na drugega je bil naročen, v imenu četrtega pa je že prejel oba odmerka. Skupaj z dvema odmerkoma, ki ju je prejel zase, je prejel sedem odmerkov cepiva, prijeli pa so ga pri poskusu osmega cepljenja. Potem ko so policisti decembra kazensko ovadili peterico moških z območja Gorenjske in Ljubljane, ki so goljufali pri cepljenju, je okrajno sodišče v Kranju za vseh pet oseb izreklo obsodilne sodbe.

Obsojeni pred kranjskim sodiščem gotovo niso edini, ki so goljufali pri cepljenju. FOTO: Črt Piksi

Deset mesecev zapora so dosodili moškemu, ki se je cepil v imenu drugih. Denarno kazen 2550 evrov morata plačati dva, ki sta izkoristila stisko cepljenega, druga dva pa 1360 evrov. Sodbe še niso pravnomočne.

Izkoristili njegovo stisko

Na policiji ocenjujejo, da so njegovo stisko in osebne okoliščine izkoristili za svojo korist ter ga kljub možnim posledicam za njegovo zdravje napeljali k izvršitvi kaznivega dejanja. Kranjsko okrajno sodišče je potrdilo sume kriminalistov in izdalo obsodilne sodbe za vse vpletene, te pa še niso pravnomočne.

Kot so nam sporočili, gre v zadevi za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine, za katero je predpisana kazen zapora do treh let. Enemu od obdolženih je bila izrečena enotna kazen desetih mesecev zapora, drugim štirim pa denarne kazni (dvema enotna denarna kazen, vsakemu v višini 2550 evrov, in dvema denarna kazen, vsakemu v višini 1360 evrov). Pri tem zakonodaja določa, da se tistega, ki pristojni organ ali notarja spravi v zmoto in s tem doseže, da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bilo dokaz v pravnem prometu, kaznuje z zaporom do treh let. Enako se kaznuje tudi tistega, ki uporabi javno listino, zapisnik, knjigo ali poslovno listino, čeprav ve, da je lažna.

Obsojeni pred kranjskim sodiščem gotovo niso edini, ki so goljufali pri cepljenju. Posameznik se je v Kranju štirikrat cepil v imenu drugih in po naših informacijah nikoli ni bil v policijski preiskavi, znan pa je tudi primer odvisnika od trdih drog, ki se je v Ljubljani v imenu drugih cepil 23-krat. Po poročanju medijev o možnostih goljufij in predvsem o izkoriščanju ljudi s socialnega dna, ki so se bili v zameno za nizko plačilo pripravljeni cepiti v imenu drugih, so preverjanje identitete zaostrili.

Iz Zdravstvenega doma Kranj so v zvezi z omenjenim primerom sporočili, da je kljub sodnemu epilogu dodatno tragično prav to, da je človek, čigar stisko so izkoristili drugi, obsojen na zaporno kazen, naročniki pa zgolj na denarno.