Odtrgal vrata omare in z njimi mahal proti policiji

Danes ob 2. uri ponoči so policiste poklicali zaradi hrupa in glasne glasbe v Luciji.



Po prihodu na kraj se je 37-letni kršitelj aktivno uprl, razburjal, kričal, preklinjal, nato pa je odtrgal vrata omare in z njimi mahal proti policistom.



Uporabili so prisilna sredstva ter odredili strokovni pregled in pridržanje.



Sledita kazenska ovadba (preprečitev uradnega dejanja) in plačilni nalog, so zapisali v poročilu koprske policijske uprave.

