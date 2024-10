Odšel po rokavčke in jo pustil samo: Bila je pridna in ubogljiva deklica, bil je prepričan, da ga bo počakala

Zaradi utopitve otroka v ljubljanskem Vodnem mestu Atlantis so policisti ovadili dve osebi. Ali je bila medtem že tudi sprejeta odločitev glede morebitne vložitve obtožnice zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, smo povprašali na ljubljanskem tožilstvu. Odgovor pa: »Preiskava v zadevi, o kateri poizvedujete, še ni zaključena in tako tudi še ni bila sprejeta nadaljnja državnotožilska odločitev.« Za utopitev petletnice v Atlantisu sta osumljena njen očim in reševalec iz vode. Foto: Blaž Samec Podoben odgovor smo prejeli tudi s ptujskega tožilstva glede utopitve otroka v Te...