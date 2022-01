Odlazkova služila s fiktivnimi pogodbami

Medijskemu mogotcu Martinu Odlazku tožilstvo očita, da je kot največji posamezni lastnik naklepoma napeljal nekdanjega direktorja družbe Set, d. o. o., Iva Gulića k zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Ta naj bi v letih 2012 in 2013 na podlagi fiktivnih podjemnih pogodb odredil in podpisal več izplačil na račun njegovega sina Gašperja Odlazka v skupni višini 67.093 evrov. Oba Odlazkova zavračata očitke, Gulića pa včeraj na sodišče ni bilo, saj je na počitnicah.

Obtoženi naj bi sicer izkoristili več delavcev, ki so bili v postopku odpuščanja in upravičeni do odpravnin. Presežek nad 6000 evrov, kolikor so jim izplačali, naj bi na podlagi asignacijskih pogodb tako nakazali na račun Gašperja Odlazka. Ta je večji del od 67.093 evrov, in sicer 42.823 evrov, nakazal očetu. Gulić naj tako ne bi ravnal v dobro družbe, temveč je Odlazkovima omogočil pridobitev nezakonite premoženjske koristi v tej višini. Na včerajšnjem naroku je pooblaščenec družbe Set, d. o. o., v stečaju odvetnik Jure Medak zoper trojico vložil premoženjskopravni zahtevek v enakem znesku.

Primer vodi sodnik Tomaž Bromše. FOTO: Marko Feist

Odlazkova sta za sodišče pripravila pisna zagovora, a sta bila oba zelo kratka. Gašper Odlazek je v svoj bran povedal le, da očitki tožilstva, da je storil kaznivo dejanje, ne držijo. Kot je dejal, je vse že pojasnil v sodni preiskavi. Ker pa se ne strinja s procesnim vodenjem preiskave, se ne namerava več zagovarjati niti ne bo odgovarjal na vprašanja tožilstva oziroma sodišča.

Absurdni očitki

Martin Odlazek pa je povedal, da so očitki neresnični in absurdni. Po njegovem ni dokazov o njegovi krivdi in jih tožilstvo tudi ne more predložiti, saj ne obstajajo. Je pa med drugim dodal, da mu je že predkazenski postopek povzročil veliko škodo. Tudi on je dejal, da ne bo odgovarjal na vprašanja, sodišče pa je prosil še, naj mu sodi v nenavzočnosti in nato sprejme odločitev, kakršna že pač bo.

A mu je predsednik senata sodnik Tomaž Bromše pojasnil, da bo njegova navzočnost na obravnavi nujna. Sodišče bo namreč na zahtevo obrambe neposredno zaslišalo osem prič. Za sedmerico pa so se prisotni strinjali, da se njihove izpovedi le preberejo. Obramba je sodišču sicer že na predobravnavnem naroku posredovala tudi izpiske posojil Martina Odlazka sinu Gašperju v letu 2012 v skupni višini dobrih 42.600 evrov, kar naj bi bil dokaz, da je šlo le za vračilo izposojenega denarja.

Izključil bi javnost Včerajšnji narok se je začel s krajšo prekinitvijo, saj je moral senat najprej odločiti o predlogu Odlazkovega zagovornika Mateja Pečenka o izključitvi javnosti. Menil je namreč, da je sodna dvorana glede na priporočila NIJZ in izredno slabo epidemiološko stanje premajhna za vse zbrane. Ker po njegovi oceni niso bili podani pogoji za izvedbo glavne obravnave, je predlagal, da vse »nenujno prisotne osebe«, in sicer spodaj podpisanega predstavnika javnosti, z obravnave izključi. Predsednik senata sodnik Tomaž Bromše je dejal, da je senat predlog zavrnil, in sicer s pojasnilom, da vsi prisotni izpolnjujejo pogoj PCT, zagotovljena pa sta bila varnostna razdalja in zračenje.

Gulića na sodišče včeraj torej ni bilo, njegova zagovornica pa je pojasnila, da ima že od novembra lani v tem terminu načrtovane počitnice, in sodišču predložila dokaze o tem. Se pa s počitnic menda vrača danes, tako da naj bi prišel na prihodnji narok, ki je razpisan za 10. februar. Sodnik Bromše je postopek zoper Gulića zato začasno izločil, predvidoma prihodnjič pa naj bi prvoobtoženi tudi podal zagovor.