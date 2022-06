Odkrivalo strehe in zalivalo kleti, na tem delu Slovenije je bilo najhuje (VIDEO)

Slovenijo so včeraj popoldne in zvečer zajela nova neurja z dežjem, vetrom in točo. Če je bilo v ponedeljek najhuje na Koroškem, so tokrat o kot jajce veliki toči poročali iz Črnomlja, Semiča in Metlike.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je veter na območju Črnomlja razkril več streh na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter porušil več dreves na lokalne in glavne ceste. Poškodovan je bil telekomunikacijski vod. Meteorna voda in blato sta zalila par stanovanjskih hiš.

V Metliki je močan veter razkril strehe na desetih stanovanjskih hišah in župnišču v Podzemlju. Podrl je več dreves, med njimi tudi češnjo v centru Podzemlja, ter potrgal nekaj električnih vodnikov, zaradi česar so bili v naselju Gradac z okolico brez električne energije.

Meteorna voda z blatom je v Semiču zalila proizvodne prostore podjetja v industrijski coni, voda in blato je zalila hišo in gospodarsko poslopje v naselju Podreber ter še nekaj kleti stanovanjskih hiš. Veter je razkril tri strehe na stanovanjskih hišah, podrl drevo na gospodarski objekt v vasi Kal in podrl več dreves na ceste ter potrgal električne vodnike na področju Rožnega Dola.

V občini Straža je zalilo več cest, štiri stanovanjske hiše in poslovni prostor. Veter je podrl pet dreves na lokalnih cestah.

Vremensko pester večer je bil tudi v Novem mestu, kjer je meteorna voda zalila več cest, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov. Veter je podrl veliko dreves na lokalne in glavne ceste ter razkrival strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij.

Veter je težave povzročal tudi na severovzhodu države, na območju občine Hoče-Slivnica, Radenci in Lenart. Gasilci so posameznikom nudili pomoč pri pokrivanju strehe.