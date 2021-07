Odkrili 25 okuženih, skrbi pa tole: ta teden kar 65 okuženih z različico delta

V četrtek je bilo v Sloveniji v 1656 PCR-testih 25 na sars-cov-2 pozitivnih oseb (1,5 odstotka). To so vsekakor dobri podatki, medtem pa so manj spodbudni tisti, ki prihajajo iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Danes so sporočili: »Različica delta se širi, prejšnji teden 18 potrjenih primerov, ta teden 65.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: