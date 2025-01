Od petkovega jutra pogrešajo 15-letnico iz Maribora, policija prosi za pomoč

Policisti Policijske postaje Maribor II so prejeli obvestilo, da svojci pogrešajo 15-letno Medino Haljiti iz Maribora. Nazadnje so jo videli v petek ob 8. uri, ko je odšla od doma z Železnikove ulice v Mariboru.

»Medina Haljiti je suhe postave, visoka 160 centimetrov. Ima dolge, temno rjave lase, temne oči in temnejšo polt ter okrogel obraz. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v daljši plašč bež barve in obuta v bele športne copate,« so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.