Obrcali očeta, ukradli potomce

Na Facebookovi strani Gibanja aktivnih občanov Mestne občine Koper z imenom Skupaj se je pred dnevi pojavila komaj dojemljiva zgodba o tem, da so nepridipravi v noči na ponedeljek ukradli šest komaj izvaljenih labodjih mladičev in eno jajce. Storilci jih najverjetneje nameravajo prodati na črnem trgu, policisti pa preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 344. členu kazenskega zakonika. Storilcu takega dejanja preti do pet let zapora. Jih kradejo za Italijane? Zapis se glasi: »Mladi družinici v Kopru so to noč ukradli ...