Krvava drama na parkirišču, to razkriva policija (FOTO)

V torek zgodaj zjutraj je bila policija obveščena o dogodku v Kopru, ki bi se lahko končal tragično.

Kot poroča spletni portal Regionalobala, so ob parkiranem avtomobilu v luži krvi ostali prepojene gaze, povoj in uporabljene rokavice, kar je pričalo o tem, da so bili na kraju po vsej verjetnosti reševalci nujne medicinske pomoči.

Na PU Koper so bili okoli 6.25 obveščeni o dogodku, ki se je končal z lahko telesno poškodbo – oseba naj bi ležala v krvi. Na kraju so moškega oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Šlo je za moškega, rojenega leta 1982, za katerega so najprej sumili, da je padel. Z razgovorom so policisti ugotovili, da mu je lahko telesno poškodbo povzročil neznani storilec. Kot so kasneje ugotovili, naj bi ga ta odrinil ali udaril, zaradi česar je izgubil ravnotežje, padel in se udaril v glavo – nastala je razpočna rana, zaradi katere je bilo na kraju kar nekaj krvi.