Občan padel s strehe, odpeljali so ga s helikopterjem

Ob 13.21 je na planini Osredek v občini Kamnik s strehe padel občan in si poškodoval nogo. Posredovali so gorski reševalci GRS Kamnik in združena ekipa GRS na Brniku, ki je poškodovanega oskrbela in s helikopterjem SV prepeljala v Splošno bolnišnico Jesenice.