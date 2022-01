Oba sta letela po zraku, Matej (20) umrl

Potem ko 22-letni Tilen Špoljarič iz Dankovcev na predobravnavnem naroku ni priznal krivde za kaznivo dejanje nevarne vožnje s smrtnim izidom, se pred sodnikom okrožnega sodišča v Murski Soboti Stanislavom Jugom nadaljuje glavna obravnava.

Okrožni državni tožilec Borut Horvat Špoljariču očita, da je 2. maja 2020 na cesti med Šalamenci in Vanečo v občini Puconci povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 20-letni Matej Donša iz Gradišča v občini Tišina. Na predobravnavnem naroku mu je ponudil kazen treh let zapora, če bi priznal krivdo, toda od tega ni bilo nič. Potem ko se je glavna obravnava začela z zagovorom obtoženega ter zaslišanjem treh ključnih prič in izvedenca prometne stroke, so tokrat zaslišali še obducenta. Ob tem so odločili, da bo moral strokovno mnenje sestaviti novi izvedenec prometne stroke, zaradi česar so obravnavo preložili za nedoločen čas.

Na tokratnem nadaljevanju sojenja sta se tako zagovornik odvetnik Alojz Draškovič kot tožilec Horvat strinjala, da se zaradi nejasnosti v primer pritegne nov izvedenec prometne stroke. S tem se je strinjal tudi sodnik. Janez Kopač, dosedanji izvedenec za cestnoprometno stroko, je na sodišču predstavil mnenje o okoliščinah nesreče. Po njegovem mnenju je pokojni 20-letnik z mopedom tomos vozil iz Šalamencev proti Vaneči s hitrostjo 40 kilometrov na uro, obtoženi pa se je na motornem kolesu toyota s 50 kilometri na uro peljal z Vaneče proti Šalamencem. V desnem blagem ovinku pred Vanečo se je zgodilo čelno trčenje, čeprav, tako je ocenil Kopač, sta se oba udeleženca temu poskušala izogniti.

Špoljarič, ki še vedno čuti posledice in se še vedno zdravi, se nesreče, v kateri je življenje izgubil njegov prijatelj, ne spomni. »Ne spomnim se, kaj se je zgodilo en teden pred nesrečo in kaj se je dogajalo dva meseca po njej. Žal mi je, res se ne spomnim,« je s solznimi očmi ponavljal na sodišču. Šele po dveh mesecih od nesreče, ko je bil na zdravljenju v rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani, je izvedel, kaj se je zgodilo.

»Bila sva najboljša pajdaša. Skupaj sva hodila v šolo, skupaj sva delala, se povsod družila in se je to moralo zgoditi. To me je tako prizadelo, da sem duševno čisto na dnu. Zdaj grem praktično vsako nedeljo na njegov grob in mu prižgem svečko. Izguba je zame zelo boleča,« je dejal in dodal, da je takoj, ko se je po dveh mesecih zbudil iz kome, poklical svojce pokojnega in jim izrazil sožalje, enako tudi, ko jih je srečal na pokopališču. Med jokom je povedal, da si jih zdaj ne upa več poklicati. Zatrdil je tudi, da nikoli pred tem ni storil prometnega prekrška pod vplivom alkohola, pa tudi zdaj ne pije. »Res se ne spomnim nobenega dela v vinogradu, torej nobenega vmesnega časa od omenjenega prevoza zemlje do konca rehabilitacije v Soči,« je dodal med jokom.

Tragedija se je namreč zgodila med druženjem po opravljenem delu v vinogradu prijatelja Saša Gjergeka iz Šalamencev. Ta je kot priča povedal, da ga je pokojni v času kosila vprašal, ali lahko vzame njegov moped in se z njim »zapelje en krog«. Ko je to opazil Špoljarič, je vstal od mize, za katero so že začeli streči hrano, iz druge garaže vzel motorno kolo in se odpeljal za prijateljem. Obe vozili sta bili neregistrirani, niti eden od voznikov ni nosil čelade ali druge zaščitne motoristične opreme. Priča je še izpovedala, da sta tisti dan oba pila alkoholne pijače, vendar nista kazala znakov opitosti.

Priča Štefan Godina, ki je prvi pritekel pomagat ponesrečencema, je razložil, kako je iz svojega vinograda naključno gledal proti cesti, ko se je zgodil trk. »Videl sem, da sta oba letela po zraku in nato pristala na zemlji ... Vnuku Domnu, ki je bil na drugi strani, sem naročil, naj pokliče reševalce, sam sem odhitel do kakšnih 300 metrov oddaljenega dogodka. Ko sem prišel do ceste, je bilo jasno, da je bil tisti, ki je ležal na asfaltu, mrtev, tisti na brežini pa je težko dihal,« je dejal Godina, ki ni mogel potrditi, ali je videl dogajanje pred trkom, razen da je šlo za čelno trčenje. Policist PPP Murska Sobota Denis Markoč je potrdil, da je prišlo do čelnega trčenja, ki je bilo usodno, saj so to kazale sledi na cesti.