Ob vstopu v Slovenijo ostala brez jeklenega konjička

Policisti so minulo soboto malo po polnoči med kontrolo cestnega prometa na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko jug zaustavili toyoto RAV4 poljskih registrskih številk. V vozilu sta bila voznik (34) in sopotnik (27), državljana Romunije. Med postopkom so policisti ugotovili nelogičnosti v izjavah tujcev. Na podlagi zbiranja obvestil in sodelovanja s tujimi varnostnimi organi je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo oktobra letos ukradeno v Italiji. Policisti so vozilo zasegli.



Eden izmed državljanov Romunije je v postopku izročil še dodaten kontaktni ključ za podobno motorno vozilo in na podlagi posredovanja informacij tujim varnostnim organom je bila na območju Madžarske zasežena še ena ukradena toyota.



Obema moškima je bila odvzeta prostost in bo zoper oba podana kazenska ovadba, so sporočili iz murskosoboške policijske uprave.