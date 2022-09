Ob primorski avtocesti so ga oživljali, a neuspešno

V soboto ob 13.04 so na avtocestnem priključku Vrhnika ob naselju Verd gasilci PGD Stara Vrhnika nudili pomoč pri reanimaciji obolelega tujega državljana do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči z Vrhnike in iz Ljubljane.

Oživljanje ni bilo uspešno, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so še zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč pri prenosu pokojnika v vozilo pogrebne službe.