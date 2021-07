Ob Dravi zbrcali redarja

Zgodilo se je v bližini Sodnega stolpa na Lentu. FOTOGRAFIJI: Tadej Regent

Tako znanje ne pomaga dosti pri napadu več kot 10 oseb »Dogodkov, kot je predmetni, ni mogoče predvideti. Trudimo se, da redarji nikoli na terenu ne delajo sami, ampak v parih. Tako je bilo tudi tokrat in tako bomo organizirani v prihodnje, ni pa mogoče tega zagotoviti vedno. Redarji so usposobljeni za uporabo svojih pooblastil, tudi telesne sile, sredstev za vezanje in vklepanje ter plinskega razpršilca za odvrnitev istočasnega protipravnega napada nase ali na koga drugega. Vsekakor pa takšno znanje ne pomaga dosti pri napadu več kot 10 oseb. S policijo smo povezani in sodelujemo, tako bo tudi v prihodnje, celo še bolj, kot so nam zagotovili iz njihovih vrst. Želimo pa si, da takšnih dogodkov sploh ne bi bilo,« so sporočili z medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave Maribor.

Eden od moških iz skupine je redarja, ki je že sedel v vozilu, brcnil še v predel reber, svoja dejanja pa so podkrepili z grožnjami.

Mestni redarji, ki so postali sestavni del naših vsakdanjikov, zagotovo ne sodijo med najbolj priljubljene javne uslužbence – toda kot pravi, vodja mariborskega medobčinskega redarstva, so grožnje in napadi nanje izredni dogodki. Eden takih izrednih ekscesov se je zgodil v sredinem popoldnevu na priljubljeni mariborski promenadi na Lentu.V sredo sta dva mestna redarja izvajala nadzor v bližini Sodnega stolpa, poročaz mariborske policijske uprave: »Na vozila, nepravilno parkirana na pločniku, sta imela namen namestiti obvestila o storjenem prekršku.« Ko sta redarja na prvo izmed nepravilno parkiranih vozil namestila prvo obvestilo, pa je proti njima prišla skupina moških, ki so jima začeli groziti – in ni ostalo le pri besedah.Najprej je eden izmed moških iz skupine odrinil redarja, poroča policija: »Ko je še drugi moški istega redarja brcnil v nogo, sta redarja, ki sta se počutila ogroženo, odstopila od izvajanja nadaljnjih nalog in se umaknila v službeno vozilo.« Skupina moških je sledila do redarskega avta in eden od moških iz skupine je redarja, ki je že sedel v vozilu, brcnil še v predel reber, svoja dejanja pa so podkrepili z nadaljnjimi grožnjami: »Skupina moških je redarjema grozila s smrtjo in od njiju zahtevala, da na omenjenem predelu ne izvajata več svojih nalog,« navaja Šadl.Potem ko je bila o dogajanju obveščena policija, je sledila intervencija, da so vzpostavili javni red in mir. Skupino moških sumijo, da so storili kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, med katere seveda sodijo tudi redarji. Policija sicer navaja: »Ker predkazenski postopek še ni zaključen, več podrobnosti ne moremo posredovati.« Toda glede na izjavo mariborskega župana, ki je med drugim dejal, da sta bila redarja lažje poškodovana, bi lahko članom napadalne skupine prav zaradi lahkih telesnih poškodb grozila kazen do petih let zapora. Redarja sta bila včeraj na bolniškem dopustu.Župan Arsenovič je govoril z obema uslužbencema, ki sta bila po njegovih besedah (kljub lažjim poškodbam) dobro. »Šele v takih primerih vidimo, kako nevarno in izpostavljeno je delo mestnih redarjev, zato jim gre vsa podpora,« je o dogodku dejal Arsenovič ter izrazil pričakovanje, da bodo pristojni organi opravili svoje delo in storilce kaznovali. Mariborski policisti pa so poudarili ničelno toleranco do kaznivih dejanj z elementi nasilja ali groženj: »Tudi v bodoče se bomo odločno odzvali na vsako grožnjo, poskus napada ali napad na predstavnike države ali lokalne skupnosti, ko ti izvajajo zakonite naloge,« sporoča Šadl.