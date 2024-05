Ob dnevu pogrešanih otrok policija začela kampanjo Preveri. Pomisli. Prijavi.

Letošnja preventivna kampanja ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, je namenjena usmerjanju staršev ali skrbnikov v primeru nenadnega izginotja otroka. Na policiji staršem svetujejo, da najprej preverijo in potrdijo otrokovo izginotje, pomislijo na ključne podrobnosti in izginotje prijavijo.

Slovenska policija se je vseevropski kampanji Preveri. Pomisli. Prijavi. v sodelovanju z mednarodno fundacijo Amber Alert Europe in policijami iz drugih držav pridružila v tem tednu. Na Generalni policijski upravi (GPU) opozarjajo, da je po podatkih evropske mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe PEN-MP v Evropski uniji vsako leto pogrešanih najmanj 100.000 otrok.

Kot poudarjajo, je v takšnih težkih trenutkih zelo pomembno vedeti, kaj narediti in kateri koraki so najpomembnejši. Z letošnjo kampanjo bodo starši in skrbniki prejeli pomembne informacije in smernice, ki jim bodo v pomoč za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru nenadnega izginotja otroka.

V Sloveniji največ pogrešanih odraslih

V Sloveniji je največ pogrešanih odraslih in starejših oseb, otroci in mladostniki predstavljajo le tretjino vseh pogrešanih, je pojasnil Damjan Miklič iz Uprave kriminalistične policije. »Večina pogrešanih otrok je zelo hitro prijavljenih in skoraj 90 odstotkov jih najdemo v štirih urah. Na srečo se vsi otroci najdejo živi in nepoškodovani,« je dejal. Ob tem dodaja, da za prijavo pogrešanega otroka ni treba čakati 24 ur in priporoča, da starši to storijo takoj.

Na policiji staršem svetujejo, da najprej preverijo morebitne znake, kam bi lahko otrok odšel

Majhni otroci, ki se še ne gibajo popolnoma samostojno, so morda še vedno doma ali v bližnji okolici. Staršem priporočajo, da začnejo iskati na mestih, ki so zanje lahko nevarna. Pri šoloobveznih otrocih in najstnikih se območje iskanja razširi.

Predlagajo jim tudi, da pomislijo na razloge, zakaj je otrok izginil in kje bi lahko bil. Kot tretji korak svetujejo, da pogrešanega otroka prijavijo na najbližji policijski postaji. Kot ključne informacije, ki jih od staršev želi policija, so izpostavili otrokovo ime, datum rojstva, višina, teža in morebitne bolezni, natančen opis oblačil, ki jih ima otrok na sebi in osebnih stvari, ki jih je imel pri sebi v času, ko je bil pogrešan. Prav tako je pomembno izpostaviti posebna znamenja, na primer rojstno znamenje, brazgotina ali tetovaža in fotografijo, na kateri so vidna posebna znamenja.

Policiste zanimajo tudi dejstva in okoliščine izginotja otroka, vključno z vsem, kar je bilo že storjeno, da se ga najde, podrobnosti o krajih, ki jih otrok pogosto obiskuje in telefonske številke ter račune otroka na družbenih medijih, vključno s seznamom prijateljev, še poudarjajo na GPU.