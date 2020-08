Ob 3.40 je v Zelen Bregu, občina Ravne na Koroškem, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se prevrnilo na streho. Tri osebe so bile v nesreči udeležene. Ena od teh je na kraju poškodbam podlegla.



Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi, eno od teh so prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali ter razsvetljevali kraj nesreče, piše uprava za zaščito in reševanje.