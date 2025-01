Ob 2.27 v Senožečah odjeknila močna eksplozija, sprožilo se je več alarmov. To se je zgodilo

Ob 2.27 so policisti PU Koper dobili obvestilo, da je v Senožečah slišati močan pok. Sprožilo se je več alarmov, OKC je na kraj dogodka takoj napotil policijske patrulje. Policisti so ugotovili, da gre za močno eksplozijo na bankomatu v Senožečah, pri tem je bila poškodovana tudi trgovina. Tatovi so odnesli gotovino, točen znesek še ni znan.

Kljub blokadnim točkam storilcev (še) niso prijeli

Policisti in kriminalisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja velike tatvine in povzročitve splošne nevarnosti. Zaradi ure dogodka k sreči v bližini ni bilo mimoidočih. Takoj so bile postavljene blokadne točke, vendar storilci še niso bili prijeti.

Policija vse, predvsem pa stanovalce Senožeč in okolice, poziva, da na interventno številko 113 sporočijo vse, kar so zaznali preteklo noč in bi lahko bilo povezano z eksplozijo.

Policija vse, predvsem pa stanovalce Senožeč in okolice, poziva, da na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 sporočijo vse, kar so zaznali preteklo noč in bi lahko bilo povezano z eksplozijo. Predvsem prosijo za podatke o opaženih sumljivih vozilih in osebah.