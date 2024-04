Nove informacije o poškodbi mladoletnika pri streljanju s karbidom

Mlajši mladoletnik, ki se je, kot smo že včeraj poročali, na velikonočno nedeljo poškodoval pri streljanju s karbidom, je na srečo utrpel lažje poškodbe, kot so sprva mislili. O dogodku je policiste v nedeljo ob 23.40 obvestila Splošna bolnišnica Murska Sobota, in sicer so sporočili, da je pomoč poiskal na urgentnem oddelku. Sprva so domnevali, da gre za hujšo poškodbo, zlasti na predelu glave oziroma nosu in oči. A očitno torej ni bilo tako hudo.

»Po zdravniški obravnavi v UKC Maribor je bil mladoletnik odpuščen v domačo oskrbo. Predvidoma gre za lahko telesno poškodbo. Vendar bo status poškodbe znan po pridobitvi obvestila o telesnih poškodbah. Na podlagi zbranih obvestil in opravljenega ogleda je bila tuja krivda zaenkrat izključena,« je pojasnila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, in dodala, da zadevo še spremljajo.

Pokanje z možnarji in karbidom je star običaj, ki ga uprizarjajo ob velikonočnih praznikih in po trditvah nekaterih duhovnikov simbolizira pokanje skal pri Kristusovem vstajenju. Lahko pa je še kako nevarno, o čemer se je tokrat prepričal mladostnik z Goričkega.