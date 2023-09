Nova tragedija v Sloveniji: novorojenček umrl med porodom na domu?

Kriminalisti so obiskali zbornico za zdravstveno in babiško nego, in kot so poročali v oddaji 24 ur, naj bi preiskovali smrt novorojenčka med porodom na domu. Tragičen dogodek naj bi se sicer zgodil že pred dnevi. Kot so še razkrili v oddaji, naj bi bila ob porodu prisotni spremljevalka, porodna dula, in tudi izobražena babica.

Policija je potrdila, da poteka predkazenski postopek glede suma storitve kaznivega dajanja zoper življenje in telo.

Predsednica zbornice za zdravstveno in babiško nego Monika Ažman je obisk policije potrdila in za 24 ur povedala, da kljub temu, da razlogov za njihov obisk ne pozna, pa jih »zagotovo ne bi obiskali, če se ne bi zgodila prijava.«