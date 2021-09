Noro, kako je policija odkrila zlikovca

Policisti PP Sežana so v zadnjem mesecu obravnavali več vlomov, drznih tatvin in tatvin, podobno tudi na območju PP Postojna. Preiskava je pokazala, da se je na območje PP Sežana preselil 25-letnik (že kriv kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete). Kmalu so policisti potrdili utemeljen sum, da prav on izvršuje kazniva dejanja. 27. avgusta mu je bila odvzeta prostost.



Med preiskavo so 25-letnika osumili najmanj za šest vlomov, tatvin in drznih tatvin. Opravljene so bile hišne preiskave, v katerih so policisti našli in zasegli predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Moški je bil priveden pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor, so še zapisali v poročilu PU Koper.

