Norec z BMW-jem na Zaloški cesti: trčil v drevo in zid, sopotniku moral pomagati zdravnik

V petek okoli 19.30 so policisti na Zaloški cesti ustavljali vozilo znamke BMW. Voznik na znake modre luči in sirene ni ustavil, ampak je s pospešeno hitrostjo odpeljal. Pri tem je v križišču Cimermanove in Vevške zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonski zid. Po trčenju je zapeljal vzvratno proti policijskemu vozilu, tako da se je policijska patrulja morala z vozilom umakniti, da ni prišlo do trčenja. Voznik je odpeljal naprej v smeri Kašlja, nato pa na Zaloški cesti ponovno zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik je peš zbežal s kraja, na kraju pa sta ostala potnika v vozilu.

Potniku moral pomagati zdravnik

Policisti so zaradi njenega zdravstvenega stanja eni osebi zagotovili zdravniško pomoč, sicer pa se v dogodku pa po do sedaj zbranih obvestilih nista bila poškodovala. Pobegli voznik se je v nadaljevanju sam zglasil na eni izmed policijskih postaj. V postopku je bilo ugotovljeno, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je preizkus pokazal prisotnost drog. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje in suma poskusa preprečitve uradnega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.