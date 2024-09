Nočno reševanje: ujela ju je tema, nato pa še megla in dež (FOTO)

»Nesreča nikoli ne počiva. Kdaj jo lahko preprečimo, na primer s spremljanjem vremenskih razmer, kdaj pa žal tudi ne in takrat na pomoč priskočimo mi,« se glasi zapis gorskih reševalcev, ki so v ponedeljek reševali predvsem tujce.

Gorska reševalna zveza Slovenije je na Faceboku objavila fotografije nočnega reševanja dveh tujih planincev, ki zaradi zahtevnih razmer (megla, dež, noč) in nepoznavanja terena sama nista našla poti v dolino iz Prisankovega okna. Z varovanjem so jima gorski reševalci GRS Kranjska Gora zagotovili varen sestop ter ju pospremili v dolino.

Objava na Facebooku. FOTO: GRZS

Gorski reševalci so tudi natančneje opisali, kaj se je zgodilo. Tuja planinca sta se povzpela skozi Prisankovo okno, kjer ju je ujela tema. Vremenske razmere so se poslabšale, pojavila se je megla, padal pa je tudi dež. Ekipa je planinca locirala s pomočjo koordinat. Skupina gorskih reševalcev se je odpravila na pomoč peš. Planinca so našli nad oknom. Z vrvno tehniko so ju varovali do pod okna in skupaj sestopili v dolino.

Gorski reševalci GRS Celje pa so pomagali pri lociranju in reševanju tujega državljana, ki se je poškodoval pri padcu. S helikopterjem je bil prepeljan v UKC na nadaljnje zdravljenje.