Nočni šok, zbudili so ju vlomilci, bili so že v spalnici

Policijsko upravo Ljubljana so v sredo, 1. novembra ponoči obvestili, da so trije do sedaj neznani storilci vlomili v hišo v okolici Litije in pregledali prostore pritličja ter prvega nadstropja, od koder so odtujili denar in gotovino.

Vstopili so tudi v spalnico, kjer sta spala oškodovanca, ki sta se ob tem prebudila, ob tem pa so osumljenci pobegnili iz hiše ter se odpeljali z neznanim vozilom.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti o vseh okoliščinah kaznivega dejanja še zbirajo obvestila.