Nočna srhljivka v centru Ljubljane: moška vstopila v njihovo hišo, medtem ko so spali

Ljubljanski policisti so v začetku tedna odvzeli prostost dvema državljanoma Maroka (stara sta 18 in 21 let), ki sta osumljena kaznivih dejanj vlomov in drzne tatvine.

V torek sta tako v nočnem času vstopila v odklenjeno hišo na območju centra mesta, v kateri so spali oškodovanci, in iz nje odtujila vrednejše predmete.

V isti noči sta vlomila še v tri gostinske lokale, iz dveh pa sta nato odtujila vrednejše predmete. Policisti so z intenzivnim zbiranjem obvestil ugotovili identiteto obeh osumljenih. Odvzeli so jima prostost in ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je obema odredil pripor, poroča ljubljanska policijska uprava.