Nočna drama med štirimi stenami: 31-letnik očetu grozil s sekiro, a to še ni bilo vse

Policisti policijske postaje Črnomelj so v noči na petek posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru, kjer naj bi moški razgrajal, kričal in očetu grozil s sekiro, poroča novomeška policijska uprava.

31-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu sekiro, s katero je grozil in manjšo količino posušenih delcev konoplje.

Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvi, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.