Nikar ne ponovite njegove poteze: zaradi tega mu je policija odvzela avto

Policisti PP Maribor II so v ponedeljek obravnavali 54-letnega voznika neregistriranega osebnega avtomobila, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da vozi pod vplivom alkohola – 0,94 mg/l. Policisti so mu vozilo zasegli, sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Maribor.