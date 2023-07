Ni upošteval rdeče luči, v križišču odvzel prednost voznici in trčil v drog javne razsvetljave

V torek, okoli 12. ure se je v križišču Celovške ceste in Tržne ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker voznik ni upošteval znaka rdeče luči in je v križišču odvzel prednost voznici, ki je iz pripeljala iz nasprotne smeri in zavijala levo.

Po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo s ceste in je trčilo še v drog javne razsvetljave, vozilo udeleženke pa je odbilo in je trčilo še v stoječe vozilo za njo. Pri tem se je udeležena voznica huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.