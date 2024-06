Ni prvič napadel policistov, je pa tokrat policistka iskala zdravniško pomoč

Patrulja metliških policistk je v noči iz ponedeljka na torek posredovala zaradi več prijav kršitve javnega reda in miru.

»Pri tem jih je 37-letnik napadel in eno policistko poškodoval, tako da je morala iskati zdravniško pomoč. 37-letnika so na kraju sicer obvladali in vklenili ter odpeljali v pridržanje. Postopek so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na policiste oziroma preprečitve uradnega dejanja uradni osebi. 37-letnika so zaradi groženj in napadov na policiste že nekajkrat obravnavali,« sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah na številko 113 prejeli 327 klicev, od tega je bilo 105 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje.