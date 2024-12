Ni prilagodil hitrosti, treščil je v drevo

Včeraj, okoli 20. ure se je na cesti od Kočevja proti Fari zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, vozilo pa se je na nasipu prevrnilo na bok. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek, sporočajo s PU Ljubljana,

Z omenjene policijske uprave dodajajo, da se je prav tako včeraj, okoli 16. ure, na cesti od Kamnika proti Ločici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevo. Pri tem se je voznik lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

520 klicev, 150 za posredovanje v interventnih dogodkih

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 520 klicev, 150 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 40 nanašalo na kriminaliteto, 41 na javni red in mir, ter 45 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 3 prometne nesreče z materialno škodo in nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami.